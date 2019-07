Venezuela: Mosca fa sapere che non parteciperà a conferenza internazionale di Lima

- Il governo russo ha annunciato oggi che non parteciperà alla conferenza internazionale sul Venezuela organizzata il 6 agosto a Lima. “Abbiamo analizzato con attenzione gli obiettivi degli organizzatori della conferenza di Lima e li abbiamo discussi con i nostri partner in America latina e rappresentanti di diversi altri paesi. Come risultato, sono emersi diversi dubbi” riguardo l’evento, fa sapere il ministero degli Esteri, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Prima di tutto non siamo convinti dell’opportunità dell’approccio, che vuole discutere i problemi della democrazia in Venezuela senza i venezuelani, rappresentati dal governo di Nicolas Maduro e altre forze politiche”. Dopo avere studiato dettagliatamente tutte le circostanze, si rende noto da Mosca, “siamo arrivati alla conclusione che sia ragionevole astenersi dal partecipare a questo evento. La decisione è stata comunicata al ministero degli Esteri del Perù dall’incaricato d’affari russo a Lima”. (segue) (Rum)