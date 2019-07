Venezuela: Mosca fa sapere che non parteciperà a conferenza internazionale di Lima (5)

- E sarebbero proprio questi i punti sui quali, scrive l'informato portale "AlNavio", si sarebbero raffreddate le parti, dopo un pur modesto slancio iniziale: Maduro vorrebbe portare al voto anticipato il parlamento controllato dalle opposizioni, l'Assemblea nazionale, e batterebbe per un impegno delle opposizioni nel far rimuovere le sanzioni internazionali. Lo schieramento dell'autoproclamato presidente "ad interim" Juan Guaidò premerebbe invece per elezioni presidenziali, in assenza dell'attuale capo dello stato, invitando Unione Europea e Stati Uniti a mantenere alta la pressione su Caracas. Il ritmo dei colloqui è inoltre sempre legato alla cronaca delle tensioni che le parti registrano in patria. Sensibile in questo senso un nuovo blackout nazionale registrato il 22 luglio, evento che - nel pieno delle polemiche sulle responsabilità dell'emergenza - ha richiesto l'impegno diretto di alcuni negoziatori nei loro compiti istituzionali. (segue) (Rum)