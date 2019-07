Venezuela: Mosca fa sapere che non parteciperà a conferenza internazionale di Lima (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di dialogo promosso dal paese scandinavo raccoglie l'adesione di diversi attori internazionali di rilievo. È il caso, tra gli altri, del Gruppo di contatto internazionale promosso dall'Unione Europea, organismo che da ultimo ha annesso nelle sue fila il Panama, o della Federazione Russa, il cui apporto, visto il legame con Maduro è considerato dagli analisti cruciale per il successo dell'operazione. Mosca ha peraltro fatto sapere che nelle settimane ha avuto contati sporadici con la stessa opposizione venezuelana. "Non abbiamo mai impedito il dialogo sulla situazione in Venezuela. Abbiamo contatti attivi con tutti gli attori politici venezuelani, il governo, l'opposizione e anche persone inviate da Guaidò", ha detto il ministro degli Esteri Sergej Lavrov citato dall'agenzia russa "Sputnik". (segue) (Rum)