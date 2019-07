Bilancio Roma: con maxiemendamento giunta 20 mln a municipi. Spunta 1 mln per piscina Valco San Paolo (3)

- In diversi plessi degli altri territori invece con l'assestamento vengono finanziati i lavori di manutenzione straordinaria. Come ad esempio la scuola Buenos Aires al III municipio (un intervento da 200mila euro) o le elementari San Benedetto in IV Municipio (c'è quasi un milione). Con i fondi verranno anche finanziati i lavori di manutenzione stradale straordinaria e pulizia delle caditoie i diverse strade del VI municipio:via Torrenova (quasi 800mila euro), in via Amico Spertini (254mila euro) e in via di Tor Vergata (320mila euro). Stesso discorso al XIV dove arriveranno 1,3 milioni per il rifacimento di via Andersen. Al municipio di Monte Verde e Gianicolense (il XII) quasi un milione sarà utilizzato per la manutenzione delle strade con i sampietrini: da via di villa Pamphili a via Sprovieri. Al X le risorse saranno spese per le telecamere di sorveglianza (250mila euro) e per il rifacimento di via Canale della Lingua (1 milione). Infine 130mila euro nel 2019 e 1,5 milioni nel 202 andranno all'ex auditorim Albergotti nel quartiere Aurelio. L'edificio mai inaugurato prese fuoco alla fine del 2016. (xcol4)