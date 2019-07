Brasile-Italia: firmato memorandum di intesa per la cooperazione scientifica

- L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Antonio Bernardini e il presidente del Consiglio nazionale delle fondazioni statali per il sostegno alla ricerca brasiliano (Confap), Evaldo Ferreira Vilela, hanno firmato oggi, 30 luglio, un memorandum d'intesa per il finanziamento delle attività previste dall'articolo 2 dell'Accordo di Cooperazione scientifica tra Italia e Brasile del febbraio 1997. Alla cerimonia per la firma dell'accordo presso l'ambasciata d'Italia a Brasilia, era presente anche il responsabile della divisione per la promozione tecnologica del ministero degli Esteri brasiliano, Luis Fernando Machado, e il dirigente del Ministero di Scienza, tecnologia, innovazioni e comunicazioni, Maria Zaira Turchi. (segue) (Brb)