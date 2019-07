Aerospazio: Airbus realizza il satellite Smile dell'Esa

- Airbus è stata selezionata dall'Agenzia spaziale europea (Esa) per la realizzazione del componente europeo del satellite Smile (Solar wind magnetosphere ionosphere link explorer). Lo riferisce la stessa società produttrice di aeromobili con un comunicato. Smile sarà la prima missione satellitare congiunta dell'Esa e dell'Accademia cinese delle scienze (Cas) dopo il successo della missione Double Star/Tan Ce, che si è svolta tra il 2003 e il 2008. L'obiettivo di Smile è quello di studiare e comprendere la meteorologia dello spazio, ovvero i processi fisici che regolano l'interazione continua tra le particelle del vento solare e la magnetosfera, il campo magnetico che preserva la vita sulla Terra. La missione sta ora entrando in una fase di quattro anni dedicata alla costruzione, al collaudo e all'integrazione del modulo di payload e della piattaforma. Nella configurazione di lancio, questi due componenti formeranno un unico insieme alto 3,15 metri. (segue) (Com)