Egitto: 4 mila turisti attesi per l’Aida a Luxor

- Le autorità dell’Egitto si aspettano di attrarre circa 4 mila turisti da tutto il mondo in occasione del ritorno, dopo 20 anni, dell’Aida di Giuseppe Verdi a Luxor, il più grande museo all’aperto del mondo. Lo si legge in un comunicato diramato dagli organizzatori. Lo spettacolo dovrebbe tenersi nel tempio della regima Hatshepsut il 26 ottobre. “La compagnia si muoverà all’interno del tempio in un’atmosfera affascinante, con le più avanzate tecnologie in fatto di luci e suoni, in modo da far sentire il pubblico parte dello spettacolo, un’esperienza unica e indimenticabile”, scrivono gli organizzatori. A partecipare saranno 80 musicisti dell’Orchestra sinfonica di Lviv, in Ucraina, caratterizzata “da un’eccellente comunicazione con gli ascoltatori” e guidata dalla direttrice d’orchestra Oksana Lijniv. Il ruolo della principessa etiope Aida sarà interpretato dalla star coreana Sae Kyung Rim, mentre l’eroe egiziano Radames sarà interpretato dal belga Micheal Spadaccini. L'evento coincide con il 150mo anniversario dell'apertura del Canale di Suez. Nel 1869, il Khedive Ismail Pascià chiese al musicista italiano Giuseppe Verdi di scrivere l’Aida da rappresentare durante la cerimonia di apertura del Canale di Suez.(Cae)