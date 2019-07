Sicurezza stradale: Bernini-Bignami (FI) su incidente A14, sistema viario bolognese inadeguato

- Anna Maria Bernini, presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, e Galeazzo Bignami, deputato di FI, scrivono in una nota che "l’ennesimo incidente divenuto tragedia dimostra l’insostenibilità dell’attuale sistema viario bolognese e la totale inadeguatezza delle soluzioni che si stanno percorrendo. Qualcuno pensa davvero che, così come un anno fa e come tante volte in questo anno, un incidente di questo tipo non avrebbe paralizzato il traffico sul nodo bolognese se ci fosse stato il Passante di mezzo? Qualcuno davvero pensa che l’allargamento delle corsie autostradali e della tangenziali avrebbe impedito alle fiamme di divampare, al traffico di bloccarsi? E' evidente", aggiungono i due parlamentari azzurri, "che quello che serve a Bologna è una arteria viaria alternativa, che consenta in situazioni analoghe a quella odierna, sempre più frequenti, di dirottare il traffico su un altri canali senza bloccare la città e il nodo autostradale. Il che significa Passante Sud, come da tempo chiediamo. Proseguire nell’ipotesi del Passante di mezzo è una soluzione inutile, perché non risolve i problemi come quelli odierni che si sono manifestati nella loro tragicità per la violenza dell’incidente, ma che in misura meno clamorosa si ripetono ormai sistematicamente. Per questo il Passante di mezzo è inutile anzi, è dannoso", concludono Bernini e Bignami, "perché allontana definitivamente futuri investimenti da parte di Autostrade che, realizzando il Passante di mezzo, potrà sostenere di avere realizzato l’intervento sul nodo bolognese nel senso richiesto dalle istituzioni locali. Un errore grave che comprometterà il futuro di Bologna per i prossimi decenni". (Com)