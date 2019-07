Sicurezza: Macina (M5s), emergenza è anche rinnovo contratto agenti Polizia

- Anna Macina, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, scrive su Facebook affinché "l'appello del capo della Polizia Gabrielli non rimanga inascoltato. C'è solo un modo per affrontare il tema della sicurezza delle nostre città: investire in organico, equipaggiamento e formazione delle forze di Polizia. E soprattutto, dare priorità a questo impegno. Se c'è un'emergenza sicurezza, ce n'è sicuramente anche un'altra: il rinnovo del contratto degli agenti di Polizia". (Rin)