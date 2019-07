Toscana: l’augurio di buon lavoro di Giani a Pini nuovo direttore de “La Nazione”

- "Saluto Agnese Pini, nuovo direttore del quotidiano 'La Nazione' e lo diventa nell'anno in cui lo storico giornale di Firenze, fondato il 19 luglio 1859, ha appena compiuto 160 anni di vita. Che sia quindi di buon auspicio per il lavoro di grande responsabilità che dovrà affrontare nel raccontare al meglio le vicende che accadono ogni giorno e che interessano i cittadini". Così in una nota il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, rivolgendo un augurio di buon lavoro al nuovo direttore della Nazione: "Auguro ad Agnese, giovane donna che da oggi ufficialmente dirige 'La Nazione', buon lavoro da parte mia e di tutta l'Assemblea toscana, con l'auspicio che possa proseguire il lavoro fino ad ora svolto nella migliore delle maniere dal direttore uscente, Francesco Carrassi", ha concluso il presidente. (Ren)