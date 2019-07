Gibuti-Italia: Trenta e Del Re in visita, parteciperanno a chiusura corso addestramento Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e la viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, sono atterrate a Gibuti per una missione di 24 ore. Nel corso della permanenza, stando a quanto riferiscono fonti della Farnesina, Trenta e Del Re parteciperanno alla cerimonia di chiusura del primo corso di addestramento a favore della Guardia costiera gibutina. Previsti anche dei colloqui con il ministro degli Esteri, Mahamoud Ali Youssouf, e con il ministro della Difesa, Alì Hassan Baldon. La visita segue quelle già effettuate nel paese del Corno d'Africa da Trenta e Del Re: la prima si era recata a Gibuti nell'aprile scorso per la cerimonia di chiusura dell’undicesima edizione del corso della missione Miadit svolto dall’Arma dei Carabinieri a beneficio di forze di polizia somale e gibutine ed era intervenuta al seminario dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) sulla sicurezza marittima; la seconda era stata a Gibuti nel dicembre scorso, quando era stata ricevuta dal presidente Ismail Omar Guelleh, aveva incontrato i ministri dell’Economia e della Famiglia, oltre a partecipare all’inaugurazione del nuovo desk Ice di Gibuti, a visitare gli stand di aziende italiane alla Fiera internazionale di Gibuti e a fare visita alla base militare italiana di supporto di Gibuti (Bmis), realizzata nel 2014 per accogliere militari italiani nel quadro dell’esecuzione di varie missioni operative e per realizzare progetti di rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza della regione. (Res)