Sanità Lazio: Zingaretti, attivo di bilancio è dato storico per Regione

- "Noi siamo molto soddisfatti di questo lungo e approfondito tavolo, perché ha confermato il venire meno degli elementi strutturali che portarono al commissariamento nel luglio 2008. C'è la conferma di un dato storico per la Regione Lazio, forse dai tempi della riforma del titolo V, della scomparsa del disavanzo finanziario". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti al termine del tavolo tecnico di verifica al Mef, sui conti della sanità del Lazio. "È la prima volta nella storia della Regione che c'è un attivo di bilancio della sanità - ha aggiunto il governatore -, e una tendenza positiva dei conti che sono sotto il 5 per cento del budget da 5 anni consecutivi, con la notizia rivoluzionaria dell'attivo. In secondo luogo il tavolo ha confermato il raggiungimento del punteggio lea (livelli essenziali di assistenza) di 180 punti, quando si partiva da 140, ma comunque - ha spiegato ancora Zingaretti - siamo sopra di venti punti del punteggio di appropriatezza nazionale di 160. Infine, il tavolo ha preso atto del processo di ricostruzione del sistema, attraverso la necessità ora di attuare i piani operativi 19-21, che noi continueremo con grande determinazione così come richiesto dal tavolo. Confidiamo - ha concluso Zingaretti - si possa aprire una fase importante e storica di riconoscimento della piena autonomia della nostra Regione, pur continuando in un processo di controllo e attuazione dei piani operativi che sono parte del commissariamento". (xcol2)