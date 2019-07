Roma: Rampelli (Fd'I), ministro Bussetti vincoli tutto il centro storico della Capitale

- "E' inaccettabile che i vincoli sul patrimonio ultramillenario di Roma antica siano soggetti a un rimpallo di responsabilità tra Roma Capitale, Regione e ministero dei Beni culturali. A questo punto, vista l'assenza di chiarezza, è necessario chiedere al ministro Bonisoli di vincolare tutto il centro storico di Roma, le cui tutele oggi sono a macchia di leopardo e per di più insufficienti a garantire l'integrità delle vestigia romane e delle aree circostanti". Lo afferma in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Se la competenza fosse di enti sotto-ordinati, ovvero del Comune o della Regione, è di solare evidenza la pericolosità di tale prospettiva, a maggior ragione in presenza della richiesta avanzata dai territori di gestire in autonomia i Beni culturali presenti sul proprio territorio". (segue) (Com)