Roma: Rampelli (Fd'I), ministro Bussetti vincoli tutto il centro storico della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rammento oltretutto che alcune iniziative temporanee e a basso impatto ambientale dell'Estate romana, ricadenti nella stessa area dove dovrebbe sorgere il McDonald's, sono state condannate a morte proprio dal Mibact. Come mai questa asimmetria? Quale parametro viene applicato per dire sì a una multinazionale americana e no a un'associazione storica italiana? Questione di soldi - ha continuato il vicepresidente della Camera -. Il ministro Bonisoli intervenga subito per fermare le americanate tra i reperti archeologici millenari di Roma e, visto che c'è, escogiti uno strumento per evitare la vendita di altra paccottiglia nella città più bella, densa di storia e delicata dell'intero pianeta, come accade in dubbi negozi di souvenir", ha concluso Fabio Rampelli. (Com)