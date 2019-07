Energia: Tunisia, inaugurata la centrale elettrica di Rades

- Il capo del governo della Tunisia, Youssef Chahed, ha inaugurato oggi la centrale elettrica a ciclo combinato di Rades, a sud di Tunisi, realizzata con un investimento di 815 milioni di dinari, oltre 250 milioni di euro. L’impianto ha una capacità pari all’8 per cento della produzione totale nazionale e, insieme alla centrale di Borj El Amri, soddisferà il 20 per cento del fabbisogno elettrico. Si tratta di una centrale elettrica ecologica tipo “C” a ciclo combinato, realizzata dalla Società tunisina dell’elettricità e del gas (Steg) e finanziata dall’Agenzia giapponese di cooperazione internazionale (Jica). Alla cerimonia odierna ha preso parte anche il rappresentante della Jica in Tunisia, Toshifumi Egusa, secondo cui il progetto ha consentito l’apertura di circa 2 mila posti di lavoro, il 90 per cento dei quali per cittadini tunisini.(Tut)