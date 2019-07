Gioco azzardo: Di Maio, AgCom stravolge legge e consente pubblicità, possibile ricorso a Tar

- Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in tema di gioco d'azzardo denuncia in una diretta Facebook "quello che sta combinando l'AgCom in queste settimane". Il leader M5s spiega che il decreto Dignità "entro il 10 agosto di quest'anno doveva vietare qualsiasi tipo di pubblicità per il gioco d'azzardo" e invece, l'AgCom, autorità indipendente "ha emanato delle linee guida che vanno contro quella legge e permettono ai concessionari del gioco di azzardo di fare ancora pubblicità e di stipulare nuovi contratti di pubblicità". Una situazione che "fa arrabbiare" Di Maio perché "con quelle linee guida non si tratta solo business, ma "la vita delle persone", ha rimarcato. "Ci sono milioni di giovani in questo Paese finiti nel gioco d'azzardo e ci sono finiti per l'80 per cento dei casi guardando uno spot. Per quanto mi riguarda - avverte il vicepremier -, questa cosa va fermata in modo o in un altro". (segue) (Rin)