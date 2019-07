Gioco azzardo: Di Maio, AgCom stravolge legge e consente pubblicità, possibile ricorso a Tar (2)

- Di Maio rende noto che "questi che hanno deliberato linee guida che vanno contro il decreto Dignità sono in scadenza, ma farebbero bene comunque a dimettersi per dare un segnale. Li rinnoveremo, ma non sono sicuro che cambiando i vertici dell'AgCom riusciremo a bloccare questa porcheria, per questo - annuncia - stiamo valutando un ricorso al Tar per andare contro quelle linee guida, perché sono contro la legge e stiamo valutando anche se servirà fare anche un decreto legge per bloccarle poiché al momento vanificano il decreto Dignità". Il leader pentastellato poi si chiede: "Ma che Stato è quello in cui il Parlamento o in governo fanno le leggi e un'Autorità indipendente che doveva osservare il dettato della norma invece la stravolge? Il 10 agosto deve entrare in vigore il divieto assoluto di fare pubblicità del gioco d'azzardo in Italia, questa era la promessa e questo deve essere", conclude. (Rin)