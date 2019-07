Sanità Lazio: Zingaretti, uscita tecnica da commissariamento dipenderà da Cdm

- I tempi per l'uscita tecnica dal commissariamento, "dipenderà dall'incontro" con il governo "e dal Consiglio dei ministri". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al termine del tavolo tecnico di verifica al Mef, sui conti della sanità del Lazio. "È chiaro come si entra in un commissariamento, non è definito come si esce - ha aggiunto Zingaretti -. Certo è che i motivi che hanno portato al commissariamento sono superati, sia dal punto di vista finanziario che da quello dei Lea, sia da quello richiesto da Gentiloni nel 2017, dell'attuazione dei piani operativi. Quindi - ha concluso Zingaretti - ora si tratta di costruire una fase nuova, e per questo, come facemmo nel 2017, scriverò al premier per informarlo che il mandato che mi era stato assegnato è stato portato a compimento". (xcol2)