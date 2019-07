Traffico: incidente tra quattro veicoli su superstrada "Malpensa", circolazione bloccata verso A8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incidente sulla strada statale 336 "Dell'Aeroporto della Malpensa" il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione autostrada A8. Lo comunica in una nota Anas. Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli e dalle prime informazioni non risultano esserci feriti. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)