Scuola: Pd Campidoglio, maggioranza boccia odg per asili nido in XI municipio, vergogna

- "La maggioranza in Campidoglio ha appena bocciato un ordine del giorno a firma Pd, collegato all'assestamento di Bilancio, che chiedeva di trovare al più presto soluzioni alternative alla chiusura di 7 asili nido in XI Municipio che a settembre non apriranno per lavori di adeguamento antincendio". Lo scrive in una nota il gruppo Capitolino del Partito democratico. "Siamo arrivati ad agosto e 450 bambini e le relative famiglie non sanno che fine faranno, non c'è un piano alternativo per loro e nessuna comunicazione da parte del Comune. Questa amministrazione deve soltanto vergognarsi e andare a casa al più presto".(Com)