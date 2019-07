Tav: Morassut (Pd), se Lega e M5s votano diversamente maggioranza finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Morassut, e deputato e responsabile Infrastrutture del Partito democratico afferma in una nota: "La discussione sulla Tav sarà politica e non può essere derubricata con espedienti formali. Un voto differenziato tra Lega e Cinque stelle sancirebbe la fine della maggioranza". Il deputato dem quindi sottolinea: "Quali garanzie può offrire il presidente del Consiglio, nonostante la sua lettera a Bruxelles, circa la effettiva realizzazione dell’opera, se il partito di maggioranza relativa ed il suo stesso vice oltre che il ministro delle Infrastrutture sono nettamente contrari? Ci sarebbe il rischio - evidenzia - di sotterranei e continui boicottaggi che allungherebbero tempi e costi a danno dei cittadini. Una condizione inaccettabile". (Com)