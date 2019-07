Roma: D'Amato, bene spostamento ambulanti da Umberto I, finalmente sicurezza per più grande ospedale città

- "Apprendiamo con soddisfazione che a partire da domani inizieranno le operazioni di spostamento degli ambulanti presso i nuovi stazionamenti. E' un elemento questo che garantirà sicurezza e decoro per il più importante ospedale romano assediato da un vero e proprio 'suk' che limitava l'accesso e anche le vie di fuga". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Come assessorato alla Sanità avevamo scritto una lettera al Prefetto di Roma per richiedere una riunione sul tema che fu messo all'ordine del giorno del Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica. Oggi siamo soddisfatti per il risultato raggiunto. Ora chiediamo che la situazione venga monitorata affinché non vi siano violazioni".(Com)