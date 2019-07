Colombia: Banca centrale riduce stime di crescita nel 2019 e 2020

- La Banca centrale colombiana ha ridotto le stime di crescita per il 2019 e 2020. Secondo l’istituto finanziario l’economia registrerà una crescita del 3 per cento nel 2019, rispetto al 3,5 per cento previsto in precedenza, mentre nel 2020 la crescita si assesterà tra il 3,2 e il 3,3 per cento. La banca prevede inoltre che quest’anno il livello di inflazione supererà l’obiettivo del 3 per cento, attestandosi tra il 3,6 e 3,7 per cento. (segue) (Mec)