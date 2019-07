Colombia: Banca centrale riduce stime di crescita nel 2019 e 2020 (3)

- Lo scorso 23 luglio l'Fmi ha aumentato le stime di crescita per la Colombia per il 2019, portandole dal 3,3 per cento ipotizzato ad aprile al 3,6 per cento. "In Colombia, la crescita accelera di pari passo con l'aumento del consumo privato e delle esportazioni, grazie all'aumento della domanda estera e dei prezzi del petrolio", segnala l'Fmi secondo cui "è probabile che l'investimento privato aumenti nel resto dell'anno, grazie alla riforma fiscale e alla ripresa del prezzo del petrolio". Positive le "prospettive di crescita "a medio termine", anche grazie all'ampiamento del programma di investimenti nelle infrastrutture", segnala ancora l'Fmi. Il ritocco verso l'alto nelle previsioni della Colombia va in controtendenza rispetto a quelle dell'intera regione. (segue) (Mec)