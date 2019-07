Colombia: Banca centrale riduce stime di crescita nel 2019 e 2020 (4)

- Sulla scia delle previsioni di crescita il governo ha aumentato del 5 per cento il budget finanziario del 2020, rispetto a quello del 2019. La legge di bilancio dello stato colombiano per il 2020, ha reso noto il ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, parlando al Congresso, sarà pari a 271,7 triliardi di pesos (circa 78 miliardi di dollari), il 5 per cento in più rispetto all'anno precedente. “In termini di spesa sociale avremo un aumento del 15 per cento, mentre il budget per il investimenti si mantiene sui 40 triliardi di pesos (circa 12 miliardi di dollari)”, ha detto il ministro. Tra gli altri settori che aumentano le risorse a loro disposizione ci sono quello scientifico, tecnologico e dell’innovazione, che passa da 98 a a 119 milioni di dollari; salute e protezione sociale, che passa da circa 8,8 a 9,4 miliardi di dollari, e il settore culturale, che vede aumentato il suo budget da 114 a 120 milioni di dollari, il “più alto della storia” della Colombia, ha sottolineato il ministro. Tra i settori che vedono invece diminuire le risorse a loro disposizione ci sono quello agricolo e dello sviluppo rurale, e quello minerario. (Mec)