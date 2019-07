Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, mercoledì 31 luglio, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: il parziale indebolimento del campo anticiclonico favorisce una giornata più variabile sulle regioni di Nord-Ovest con il rischio di qualche temporale pomeridiano o pre-serale sui settori montuosi ma non escluso anche sulle zone pedemontane. Temperature in lieve diminuzione, caldo estivo nella norma. Venti in prevalenza deboli o moderati da SE sul Ligure con mare tra poco mosso e mosso.(Rpi)