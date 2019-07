Tav: Di Maio, piena fiducia in Conte, nessuna crisi di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in vista della mozione M5s sul Tav puntualizza in una diretta Facebook che la mozione non equivale ad una sfiducia al presidente Conte e a chi parla di crisi di governo replica: "Al massimo stiamo parlando della crisi di qualche partito che vota insieme al Pd e a Berlusconi il progetto che regalerà a Macron 2,2 miliardi di euro. Al massimo di questa crisi si può parlare - ha continuato -. Di una crisi di un partito di qualcun altro, non del Movimento cinque stelle, che voterà insieme a quelli che stavano sulla Ong che ha speronato la motovedetta della Guardia di finanza". (Rin)