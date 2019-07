Roma: Polizia locale scopre 10 alloggi occupati abusivamente a Tor Bella Monaca

- Scoperti altri dieci appartamenti occupati abusivamente nelle case popolari delle Torri nel quartiere di Tor Bella Monaca: è il risultato dell’operazione effettuata questa mattina dalla Polizia locale di Roma Capitale con il supporto del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Sono stati censiti 75 nuclei familiari per verificare la regolarità dei titoli di assegnazione degli alloggi. Dieci gli appartamenti risultati abitati senza alcuna autorizzazione, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti. Accertamenti anche nelle cantine e su tutti i veicoli presenti nell’area: 22 mezzi sono stati sequestrati perché privi di assicurazione o di provenienza furtiva. L’attività di oggi fa seguito a quella realizzata già qualche settimana fa e che aveva portato alla scoperta e denuncia di altri 20 occupanti abusivi su 75 nuclei familiari controllati. (segue) (Com)