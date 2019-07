Roma: Polizia locale scopre 10 alloggi occupati abusivamente a Tor Bella Monaca (2)

- "Ripristino della legalità e riqualificazione delle periferie. Va in questa direzione la nuova operazione condotta dalla Polizia Locale. Il nostro obiettivo è garantire una casa ai cittadini onesti, da anni in attesa della regolare assegnazione, e contrastare ogni forma di illegalità. Voglio ringraziare la Polizia Locale di Roma Capitale e i Carabinieri che ci affiancano in queste delicate e importanti attività", ha affermato il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Nelle case popolari di Tor Bella Monaca stiamo facendo un’operazione di chiarezza, di legalità e di buona amministrazione. Come avevamo preannunciato, proseguiamo nel censimento del patrimonio pubblico nel quartiere. Le reazioni positive della maggior parte degli abitanti ci confortano e ci spronano a continuare su questa strada", ha commentato l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Rosalba Castiglione. (Com)