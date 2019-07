Smog: assessore Granelli su progetto Regione Move-in, bene metodo ma limite km per Euro 3 è esagerato

- Per l'assessore comunale di Milano alla Mobilità, Marco Granelli, è "corretto il metodo" del progetto di Regione Lombardia Move-in per misurare l'inquinamento e le eccezioni alle regole dei veicoli inquinanti "ma i limiti di chilometri sono esagerati". Lo dichiara in un post sul proprio profilo Facebook sottolineando che il limite regionale di 7 mila chilometri per i veicoli Euro 3 "sono troppi secondo noi e per l'ambiente. A nostro giudizio - continua Granelli - l'uso occasionale deve essere veramente occasionale e cioè circa massimo 2.000 km/anno per un diesel euro 3". "Per questo area B - precisa l'assessore comunale - continuerà a funzionare e vorremmo interloquire con Regione affinché si possa cercare un collegamento con Move-in" anche se "per noi il limite di km sarà molto più basso, altrimenti non serve a nulla, e non innescheremo mai il ricambio dei veicoli. Noi non siamo contro la mobilità, ma vorremmo veramente sconfiggere l'inquinamento. E per questo crediamo che sia meglio avere regole stringenti e applicabili e controllabili", ha concluso. (Com)