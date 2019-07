Sanità Lazio: D'Amato, bene tavolo al Mef, certificato saldo positivo di 6 milioni

- "Il tavolo è stato positivo, ha certificato un consuntivo 2018 con una saldo positivo di 6 milioni di euro e una griglia Lea (livelli essenziali di assistenza) a 180 punti, con gli adempimenti soddisfatti". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, al termine del tavolo tecnico di verifica al ministero dell'Economia, con il governatore Nicola Zingaretti, sui conti della sanità del Lazio. "Noi siamo, non solo soddisfatti, ma fiduciosi: adesso - ha aggiunto l'assessore - ci saranno gli atti conseguenti all'espletamento del mandato, accolto a pieno". Inoltre, D'Amato ha spiegato che il tavolo di oggi al Mef, "era una tavolo tecnico, che guarda ai numeri e al raggiungimento dei parametri Lea, è stato assolutamente un tavolo cordiale, molto positivo". A chi gli chiedeva se la Sanità del Lazio sarà materia del prossimo Consiglio dei ministri, l'assessore ha risposto che "dipende dall'istruttoria che viene fatta e da come viene calendarizzata in Cdm, ma per quanto ci riguarda il mandato è stato soddisfatto. È ovvio che prosegue il piano di rientro, nel prossimo biennio, come piano di riqualificazione del servizio sanitario". Naturalmente, ha concluso D'Amato, Il piano di rientro sarà sotto vigilanza ministeriale. (xcol2)