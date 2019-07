Mobilità: giunta cancella fondi per metro C, maxi emendamento a bilancio taglia 5 mln per project review tratta T2

- Tutti in Campidoglio erano d'accordo: bisogna andare avanti con la metro C. Non ci si può fermare ai Fori. Deve essere realizzata quella che tecnicamente si chiama "la tratta T2". Tradotto: la terza linea della metropolitana deve proseguire oltre Colosseo e arrivare fino a piazzale Clodio passando per l'ansa barocca e San Pietro. Per farlo l'assessorato aveva dato l'incarico Roma Metropolitane, la società che si occupa della progettazione e delle gare per realizzare le metro nella Capitale, di fare una project review, una revisione progettuale della tratta. Un passaggio fondamentale e necessario per proseguire i lavori. E non breve. Per la redazione di un documento del genere servono circa due anni. Con il bilancio di previsione erano stati stanziati quasi 6 milioni di euro per realizzare la revisione del progetto. Alcuni mesi fa l'assessore alla Mobilità Linda Meleo aveva annunciato che Roma Metropolitane aveva completato le linee guida della project review. In pratica erano stati delineate diverse possibilità tecniche per il prolungamento della metropolitana. Con un maxi-emendamento di giunta all'assestamento al bilancio previsionale 2019-2021 in discussione in queste ore in Assemblea capitolina però rischia di saltare tutto. I 5,984 milioni stanziati nel previsionale vengono infatti tutti stralciati. E ora a rischiare è anche Roma Metropolitane. La società non approva i suoi bilanci dal 2015 e ha annunciato 45 licenziamenti. (segue) (xcol4)