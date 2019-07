Mobilità: giunta cancella fondi per metro C, maxi emendamento a bilancio taglia 5 mln per project review tratta T2 (2)

- I fondi stralciati fanno parte del tesoretto da circa 19 milioni, formato da opere rinviate al 2020 o stralciate, che la Giunta ha deciso di redistribuire ai municipi per scuole e manutenzioni straordinarie. Ma se alcune opere vengono semplicemente spostate al 2020, la project review della metro C fa parte dell'elenco dei lavori stralciati senza rinvio. Allo stesso modo saltano anche poco meno di due milioni per i semafori intelligenti. Quelle che dovrebbero diventare verdi quando c'è in attesa all'incrocio un autobus o un tram.Senza la project review sarà di fatto impossibile andare avanti con la realizzazione della tratta Fori-Clodio della metro C. E pensare che con una delibera d'indirizzo l'Aula Giulio Cesare aveva chiesto alla Giunta la scorsa di inserire la futura stazione Venezia tra le opere per cui chiedere il prima possibile il finanziamento al Ministero. Settimana prossima, inoltre, l'Assemblea capitolina voterà il Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, un documento di programmazione che prevede entro 10 anni la costruzione della nuova tratta della linea C, addirittura fino alla Farnesina. (xcol4)