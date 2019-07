Monza: al via "scuole sicure" per la lotta alla droga, firmato protocollo tra Comune e Prefettura (2)

- Il progetto si svilupperà attraverso tre maxi attività. La prima è quella di educazione, prevenzione e informazione: in programma incontri informativi nelle scuole con studenti, docenti e genitori anche attraverso la diffusione del progetto con strumenti off line e web. Il secondo filone è la prevenzione e il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Tra le azioni è previsto anche lo sviluppo del sistema di videosorveglianza con strumenti mobili che supporterà l'attività del NOST e del NOC. L'attività di repressione prevede, d'accordo con i dirigenti scolastici, controlli con l'unità cinofila all'interno delle aule delle scuole, nei cortili, durante l'intervallo. Azioni che si aggiungono a quelle già in programma, attraverso il lavoro degli agenti in borghese che opereranno all'esterno degli istituti scolastici, lungo i percorsi di avvicinamento, negli orari di ingresso e uscita, alle fermate degli autobus e nei giardini pubblici adiacenti alle scuole. La terza linea guida è la formazione degli agenti della Polizia Locale. "La droga uccide i giovani. Dobbiamo bonificare le nostre scuole da chi spaccia - precisa l'Assessore alla Sicurezza Federico Arena - Ecco perché abbiamo aderito al programma "Scuole sicure", fortemente voluto e sostenuto dal Ministero dell'Interno. Utilizzeremo sistemi mobili di videosorveglianza e garantiremo un numero maggiore di operazioni di Polizia locale contro la droga, rafforzando un'iniziativa che abbiamo inaugurato all'indomani della nostra elezione. Si tratta di un progetto a 360° nel quale accanto all'attività di repressione e contrasto trova spazio quella preventiva che, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, ha l'obiettivo di smontare la cultura della morte della droga. E oggi, con la firma del Protocollo, continuiamo a lavorare in questa direzione e a dare forma concreta agli impegni presi". Gli Istituti scolastici, licei e scuole professionali coinvolti sono diciotto: ITCG Achille Mapelli, IIS Enzo Ferrari, ITI Hensemberger, IIS Mosè Bianchi, Liceo Scientifico Paolo Frisi, Istituto Pavoniano Artigianelli, Scuola Borsa, IPSSE Adriano Olivetti, Liceo artistico Nanni Valentini, Liceo classico e musicale Bartolomeo Zucchi, Liceo Carlo Porta, Istituto Leone Dehon, Collegio Guastalla, Collegio Villoresi, Istituto Maddalena di Canossa, Liceo artistico Preziosissimo sangue, Collegio Bianconi e IPC Caravaggio. Il progetto Scuole sicure si svilupperà nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, indicativamente dai primi di ottobre fino alla fine di maggio. (com)