Grandi Navi: Toninelli, con Clia coincidenza obiettivi, azzeramento progressivo passaggi fronte San Marco (2)

- Il responsabile dei Trasporti poi registra: "Ci ha fatto piacere vederci riconosciuto un impegno sul tema che non si era mai visto con i governi precedenti. Ecco perché il tavolo tecnico che ho insediato già da domani presso l'Adsp lavorerà per fornirci entro il prossimo mese un ventaglio di soluzioni immediatamente applicabili per gli approdi diffusi temporanei. Basti dire, ad esempio, che sulle banchine di Fusina e Lombardia si possono dirottare fino a un terzo delle navi che oggi approdano alla Marittima. E quasi tutte tra quelle di dimensioni maggiori. Proprio sullo scalo Lombardia, peraltro, abbiamo registrato oggi con favore l’apertura di uno dei titolari del terminal". (segue) (Rin)