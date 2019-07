Croazia-Ue: premier Plenkovic annuncia vertice con paesi sudest europeo durante presidenza di turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier croato Andrej Plenkovic ha illustrato oggi alla presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen l'idea di organizzare, nell'ambito della prossima presidenza croata dell'Ue, un vertice con i paesi del sudest europeo incentrato sull'allargamento. Lo riferisce l'emittente "N1", precisando che il vertice sarà organizzato a 20 anni da un raduno tenutosi a Zagabria e incentrato sullo stesso argomento. Nel corso del colloquio di oggi è stato inoltre affrontato il tema dell'ingresso della Croazia nella zona Schengen. Il premier croato ha inoltre annunciato che la Croazia è pronta a "dare il proprio contributo alla ricerca di una soluzione al deficit democratico dell'Ue", ovvero al "rafforzamento della propria legittimità democratica". Plenkovic ha affermato che "non possiamo fare finta che l'elefante non sia nella stanza e l'elefante rappresenta il sistema per precisare il concetto di Spitzenkandidat, al fine di organizzare le prossime elezioni per il Parlamento europeo in modo che tutti i gruppi politici sappiano cosa significa il concetto prima e dopo le consultazioni".(Zac)