Smog: Forattini (Pd) su progetto Move-In, non sia scusa per allargare divieti

- La consigliera regionale del Pd Antonella Forattini commenta in una nota la presentazione da parte dell'assessore regionale Raffaele Cattaneo, del progetto Move-In, una scatola nera per il controllo dei veicoli più inquinanti: "La scatola nera deve essere uno strumento utile a contenere le emissioni inquinanti, non una scusa per allargare le maglie dei divieti. Noi siamo favorevoli a questo strumento che, anzi, abbiamo proposto per primi in Regione, ma mettere una soglia di 7mila chilometri percorribili anche da chi ha auto vecchie e inquinanti travisa lo spirito con cui deve essere utilizzato. Alcune deroghe sono opportune, ma per cittadini che percorrono pochi chilometri, un massimo di 5mila l'anno. Peraltro, perché questi strumenti siano efficaci, occorre che la Regione metta le risorse per i sistemi di rilevamento, soprattutto nelle diverse province, fuori Milano, o quei limiti diventano aleatori. Fondamentali sono anche gli incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti, meglio se con l'elettrico ma comunque con motori a basse emissioni. Su questo ci attendiamo un impegno a breve da parte della Regione." (com)