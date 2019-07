Puglia: Borraccino, concessione a Ylport holding del terminal contenitori segna rilancio porto di Taranto

- “Su invito del dott. Sergio Prete, presidente dell’Autorità portuale, ho presenziato oggi, presso il Castello Aragonese, alla sottoscrizione dell’atto di concessione demaniale marittima del terminal contenitori del porto di Taranto alla società Terminal San Cataldo spa, controllata dalla Ylport holding, del Gruppo di Compagnie Yldirim Holdings As”. Lo ha dichiarato in una nota l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Mino Borraccino. “Mr. Robert Yuksel Ylidrim ha presentato alle Autorità intervenute e alla Stampa il proprio Gruppo e il progetto relativo al Porto di Taranto – ha aggiunto - Nella graduatoria internazionale dei terminalisti, Ylport holding si colloca al tredicesimo posto per volumi di attività ed è proprietaria del 24 per cento di Cma Cgm, terzo vettore marittimo mondiale per il traffico container”. “Dopo l’uscita di Evergreen, Taranto era rimasta fuori dal giro dei grandi vettori marittimi – ha evidenziato Borraccino - Oggi Yilport holding prende in consegna un'infrastruttura completamente rinnovata e ammodernata. Grazie a lavori finanziati dal Contratto istituzionale di sviluppo, la banchina è stata riqualificata. I lavori hanno interessato due tranche, ciascuna da 600 metri, e il collaudo è stato effettuato”. (segue) (Ren)