Puglia: Borraccino, concessione a Ylport holding del terminal contenitori segna rilancio porto di Taranto (2)

- “Da aggiungere che nei giorni scorsi la Giunta Regionale ha approvato la Variante al Prg del Comune di Taranto per il nuovo Piano Regolatore Portuale – ha sottolineato -, con precisazioni finali relative agli aspetti ambientali, ai vincoli territoriali e agli aspetti paesaggistici e agli aspetti urbanistici. Tutto questo in un quadro in cui Taranto è al centro della Zes Jonica, che coinvolge anche la Basilicata. Adesso ci sono tutte le condizioni per un concreto rilancio del porto di Taranto”. “Non va dimenticato, per concludere, che al rilancio del molo polisettoriale è legata anche la rioccupazione del personale di Taranto container terminal – ha concluso Borraccino - Questa nuova Società, la Ylport, una delle maggiori al mondo nel settore, è chiamata a dare finalmente una prospettiva ai lavoratori attualmente fuori produzione, tutti qualificati ed esperti”. (Ren)