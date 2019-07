Energia: stampa greca, George Stassis sarà nuovo presidente società elettrica nazionale

- George Stassis, ingegnere e country manager di Enel Romania, è accreditato come il nuovo presidente e amministratore delegato della società elettrica greca Public Power Corporation (Ppc). Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, la candidatura di Stassis sarà formalmente presentata dal Consiglio di amministrazione di Hellenic Holdings and Property Company (Eesp) all'Assemblea generale degli azionisti di Ppc, che si riunirà presto. La testata rivela che collaboratori del ministro dell'Ambiente e dell'Energia Kostis Hatzidakis hanno affermato che "George Stassis è un manager nel settore energetico, ha una carriera in una grande multinazionale, ha esperienza nella ristrutturazione di attività energetiche, è giovane, greco, e sta tornando a casa, dall'estero, per aiutare gli sforzi del governo". Il compito del nuovo presidente della Ppc sarà gestire le perdite in bilancio dello scorso anno, i costi elevati degli impianti obsoleti, la liberalizzazione del mercato dell'elettricità e l’accelerazione degli investimenti nelle fonti rinnovabili.(Gra)