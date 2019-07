Lavoro: Capone (Ugl) su dati Inail, 482 morti in sei mesi una vera strage, serve maggiore sicurezza

- "I dati Inail confermano che anche nei primi sei mesi del 2019 è in atto una vera e propria strage sul lavoro con 482 morti, 13 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, facendo segnare un +2,8 per cento. Colpiscono, in particolare, i dati relativi all'Italia centrale e meridionale, in cui troviamo 13 casi in più al centro, da 91 a 104, e 15 in più al sud, da 87 a 102". Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, ha commentato così i dati Inail diffusi oggi. "Non è possibile continuare a morire sul posto di lavoro con una 'costanza' agghiacciante. Per questo, è necessario promuovere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e una formazione dei dipendenti più adeguata, in particolare nei settori dove il rischio di infortuni è più alto. L'Ugl è in tour con 'Lavorare per vivere' per mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica sul triste fenomeno e per dire basta alle morti sul lavoro", ha concluso Capone.(Com)