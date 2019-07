Monza: presentata la stagione "Grande prosa" del Teatro Manzoni

- È stata presentata oggi a Monza la sezione "Grande Prosa" in programma al Teatro Manzoni per la stagione 2019/2020. In calendario otto spettacoli in abbonamento con Compagnie di rilevanza nazionale e con artisti e progetti d'eccezione. "La "Grande Prosa 2019/2020" si presenta particolarmente preziosa per l'importanza dei protagonisti coinvolti, con "big" del teatro come Giulia Lazzarini, Ugo Pagliai, Massimo Dapporto, attori che si muovono tra cinema e teatro come Preziosi o Boni e interessanti incursioni in prosa di artisti provenienti da altri percorsi artistici, come Ale & Franz - commenta il Direttore Artistico Paola Pedrazzini - Ma anche per l'esclusività degli spettacoli: ad esempio gli attesissimi debutti di stagione di "Arsenico e vecchi merletti", "Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria stella", "Testimone d'accusa", "Ditegli sempre di sì", oltre agli spettacoli che vengono da una stagione di grande successo di critica e pubblico. La qualità artistica è il denominatore comune di un'offerta teatrale varia e articolata che propone grandi classici come Eduardo, Testori e Agatha Christie e le interessanti prove di drammaturgia contemporanea di Massini, Niccolini, Muscato e Cerami". La stagione inizierà in novembre con "Van Gogh- L'odore assordante del bianco" interpretato da Alessandro Preziosi che terrà a battesimo la Grande Prosa, proseguirà con Don Chisciotte con Alessio Boni, mentre a dicembre è in programma Arsenico e Vecchi merletti con Giulia Lazzarini e Anna Maria Guarnieri. (segue) (com)