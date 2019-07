Monza: presentata la stagione "Grande prosa" del Teatro Manzoni (2)

- Il nuovo anno si aprirà all'insegna della nuova drammaturgia con "Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria stella" con Ale & Franz e proseguirà con "Un borghese piccolo piccolo" di Cerami interpretato da Massimo Dapporto. A marzo è in programma Testimone d'accusa, con Ugo Pagliai e Violante Placido. A seguire I promessi sposi alla prova di Testori, diretto da Andrée Ruth Shammah e per finire Ditegli sempre di sì, nuova produzione della compagnia di Luca De Filippo. "La Stagione del Teatro comunale è il termometro dello stato di salute della cultura in città, spiega il Sindaco Dario Allevi. La forte attrazione esercitata dal Manzoni su grandi artisti e compagnie teatrali che arrivano da noi chiamati a lavorare in assoluta autonomia e indipendenza, sia dal punto di vista artistico che progettuale, è la prova di uno straordinario dinamismo culturale. Come lo è il pubblico appassionato e competente, sempre alla ricerca di stimoli nuovi. Per questo il Teatro Manzoni, come la Reggia o il Duomo è un patrimonio culturale della città di cui i monzesi dovrebbero andare orgogliosi". "Il teatro svolge un'importantissima funzione pubblica - dichiara l'Assessore alla Cultura Massimiliano Longo - È un servizio di cui la città deve poter godere, anche per la propria crescita e il proprio sviluppo sociale. E, in questo senso, il Manzoni è un punto di riferimento, sempre alla ricerca di un percorso culturale difficile, ma ambizioso: quello che unisce la qualità della proposta culturale, sempre più alta, all'accessibilità, cioè a un'offerta di produzioni e linguaggi differenti alla portata di tutti. E su questo equilibro, anche quest'anno, è stata costruita la stagione di prosa". (com)