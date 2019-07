Genova: Bucci, conclusione lavori ponte prevista sempre per aprile 2020

- La "conclusione dei lavori del ponte è sempre prevista per aprile 2020, abbiamo rivisto tutta l'analisi finanziaria che è positiva, i finanziamenti esistono, Autostrade sta continuando a pagare come da programma, quindi le cose stanno andando avanti bene": lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, al termine della riunione a palazzo Chigi con il governo sul ponte Morandi. "La nostra richiesta", ha proseguito il commissario straordinario per la ricostruzione, "è di utilizzare i detriti del ponte anche per il ribaltamento a mare e per la costruzione del nuovo cantiere di Fincantieri: è una cosa importante per la città e ci teniamo che possa essere fatta". (Rin)