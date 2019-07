Frosinone: ha lanciato una bomba carta e sparato contro un negozio per intimidire proprietari, arrestato

- Ha lanciato una bomba carta e sparato contro un'attività commerciale di Frosinone per intimidire i proprietari. Precedentemente aveva aggredito gli stessi sia fisicamente che verbalmente. Per questo motivo, al termine dell'indagine, i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Frosinone hanno arrestato B.E. 98 anni, di Frosinone, disoccupato, pluricensurato, indagato per tentato omicidio e minaccia con l’utilizzo anche di armi. L'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone. (Rer)