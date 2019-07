Scuola: Capitanio (Lega) su defibrillatori obbligatori, legge di civiltà

- Il deputato della Lega, Massimiliano Capitanio, afferma in una nota: "Il testo unificato sull'uso dei defibrillatori automatici e semiautomatici in ambiente extraospedaliero è un provvedimento di civiltà". Il primo firmatario della proposta di legge per reintrodurre l'educazione civica come materia obbligatoria nella scuola primaria e secondaria, quindi spiega: "Contribuisce a diffondere un messaggio prezioso: a volte, per salvare una vita, bastano davvero pochi secondi. Sono felice che la cultura del soccorso sarà parte integrante anche delle lezioni di educazione civica. Spero in proposito che già dal prossimo anno scolastico le tecniche salvavita possano diventare bagaglio culturale dei nostri giovani". (segue) (Com)