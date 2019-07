Scuola: Capitanio (Lega) su defibrillatori obbligatori, legge di civiltà (2)

- Capitanio poi prosegue: "Esprimo inoltre soddisfazione per l'accoglimento del mio ordine del giorno che ha impegnato il governo a mettere in atto, coinvolgendo le organizzazioni di volontariato, una capillare azione di formazione certificata all'utilizzo dei defibrillatori. Ciò per garantire trasparenza, adeguatezza e omogeneità delle attività di formazione svolte nell'ambito dei corsi erogati sul territorio, valutando eventualmente anche l'opportunità di raccordare e aggiornare i criteri di certificazione e accreditamento previsti dalla normativa vigente". (Com)