Imprese: Leonardo, Cda approva all'unanimità risultati primo semestre 2019

- Il consiglio di amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianni De Gennaro, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo semestre 2019. Lo riferisce un comunicato stampa. “I risultati ottenuti sono ancora una volta in linea con le attese e abbiamo ottenuto un’ottima performance commerciale sia nei mercati domestici sia in quelli internazionali. Confermiamo la guidance 2019 e continuiamo ad essere focalizzati sull’esecuzione del piano industriale volto alla crescita sostenibile e alla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”, ha commentato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. I risultati del primo semestre del 2019 mostrano una crescita rispetto al periodo a confronto, in particolare per gli ordini, pari a 6,145 milioni di euro, che presentano, rispetto ai primi sei mesi del 2018 (4,604 milioni), un incremento pari a circa il 34 per cento, fortemente trainato dall’elettronica per la difesa e sicurezza e dagli elicotteri. (segue) (Com)