Imprese: Leonardo, Cda approva all'unanimità risultati primo semestre 2019 (2)

- In crescita anche il portafoglio ordini, pari a 36,321 milioni di euro, superiore del 11,4 per cento rispetto ai 32,611 milioni nel primo semestre 2018, e che assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 3 anni. Positivi i ricavi, pari a 5,962 milioni di euro, in crescita circa del 7 per cento rispetto al primo semestre del 2018 (5,589 milioni di euro), principalmente grazie all’elettronica per la difesa e sicurezza. L’Ebita, pari a 487 milioni di euro, è stato superiore del 3,6 per cento rispetto ai 470 milioni del primo semestre del 2018, e risulta in crescita a fronte di un miglioramento della performance operativa di tutti i business, in grado di compensare anche il minore apporto del Consorzio Gie-Atr e della componente manifatturiera della Space Alliance. Per quanto concerne la redditività operativa, pari al 8,2 per cento, risulta sostanzialmente in linea con il periodo a confronto; l’Ebit, pari a 462 milioni di euro, riscontra un miglioramento di 222 milioni di euro (+92,5 per cento), rispetto al primo semestre del 2018 (240 milioni di euro), dovuto oltre che al miglioramento dell’Ebita, alla riduzione degli oneri di ristrutturazione ed al completamento di parte degli ammortamenti legati alle attività immateriali iscritte in occasione dell’acquisizione di Leonardo Drs (Purchase Price Allocation). (segue) (Com)