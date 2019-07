Imprese: Leonardo, Cda approva all'unanimità risultati primo semestre 2019 (3)

- Il risultato netto ordinario, pari a 252 milioni di euro, (106 milioni di euro nel primo semestre del 2018) beneficia, rispetto al primo semestre del 2018, del miglioramento del risultato operativo, al netto del relativo carico fiscale. Risultato netto: pari a 349 milioni di euro, (€106 milioni nel primo semestre del 2018) risente positivamente, oltre che dei fenomeni sopra citati, degli effetti della transazione con Hitachi, classificati nel risultato delle “Discontinued operations”. L’indebitamento netto di gruppo, pari a 4,098 milioni di euro, presenta, rispetto al 31 dicembre 2018 (a 2,351 milioni) ed al 30 giugno 2018 (3,474 milioni) un peggioramento dovuto, oltre che all’usuale andamento del flusso di cassa nella prima parte dell’anno, all’iscrizione delle passività finanziarie derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16 ed agli effetti derivanti dall’acquisizione di Vitrociset. Infine il free operating cash flow (Focf): negativo per 1,050 milioni di euro (negativo per 809 milioni nel primo semestre 2018), in linea con l’usuale stagionalità. (Com)